Справа Гандзюк: суд залишив Мангера під вартою до 11 вересня

Суд продовжив до 11 вересня утримання під вартою голову Херсонської ОДА Владислава Мангера. Його підозрюють у замовленні нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Про це заявив прокурор у справі Андрій Синюк, передає "Громадське".

Він зазначив, що Мангер буде знаходитися в ізоляторі тимчасового утримання СБУ.

Нагадаємо, апеляційний суд відхилив скаргу адвокатів Мангера на утримання під вартою, залишивши її в силі.

Під час судового засідання Мангер просив випустити його з-під варти. При цьому він зазначив, що до вбивства Гандзюк причетна Служба безпеки України, зокрема генерал Данило Доценко.

Своєю чергою, прокурор у справі Синюк Андрій просив залишити голову Херсонської ОДА під вартою.

Раніше суд продовжив розслідування справи про вбивство Катерини Гандзюк до 29 липня.