Вбивство Гадзюк: активісти пікетували суд над Мангером

Фото: активісти запалили файєри під судом по справі Мангера (РБК-Україна)

Активісти вимагали покарати винних у вбивстві Гандзюк

Під будівлею Київського апеляційного суду, де розглядали апеляцію на запобіжний захід голові Херсонської областної ради Владиславу Мангеру, учасники ініціативи "Хто замовив Катерину Гандзюк" запалили файєри. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Активісти вимагали покарати винних у вбивстві Гандзюк.

Фото: активісти запалили файєри під судом по справі Мангера (РБК-Україна) Опубліковано Alina Kondratenko Четвер, 21 лютого 2019 р.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляційної скарги на запобіжний захід одному із підозрюваних в організаціїї вбивства Катерини Гандзюк - Владиславу Мангеру. Засідання перенесли через неявку захисників: Олександра Шадріна, КостянтинаГлоби та Андрія Левковця.

Батько Катерини Гандзюк після засідання заявив, що боїться за свою безпеку.

"Я вважаю, що пан Мангер винний. Пан Мангер вдається до залякування свідків. Вони бояться за свою безпеку, боюсь за свою безпеку і я. МВС, на жаль, не здатне забезпечити безпеку ані мені, ані свідкам", - розказав батько Гандзюк.

РБК-Україна писало, що 15 лютого за Мангера внесли заставу в розмірі майже 2,5 млн гривень. Після цього він вийшов із СІЗО і заявив, що буде співпрацювати зі слідством. Після цього в Службі безпеки України заявили, що Мангер двічі відмовився давати свідчення.