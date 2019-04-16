Справу екс-беркутівців: свідок розповів про стрілянину по активістам

У Святошинському районному суді по справі п'ятьох екс-беркутівців Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченко, Сергія Тамтури і Олега Янішевського, допитали як свідка працівника тодішньої міліції, який надав дозвіл стріляти по протестуючих. Про це із зали суду повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Свідок Сергій Берека - працівник тодішньої міліції, був начальником відділу дільничних інспекторів міліції в місті Києві.

За словами свідка, він знайомий з обвинуваченим Олегом Яшиневским по службі.

Крім того, Берека заявив, що спілкувався з колишнім заступником командира роти "Беркут" Дмитром Садівником і розповів про озброєнні правоохоронців.

"Озброєння було. В тому числі і автомати Калашникова. Зброя СВД по-моєму теж було", - додав свідок.

Свідок заявив, що особисто не використовував зброю проти мітингувальників. Але надав письмову згоду на використання озброєння працівникам підрозділу "Омега".

Також свідок повідомив, що не вимагав від працівників звітів про використання вогнепальної зброї. За його словами, дозвіл на використання зброї було підписано для захисту працівників правоохоронних органів.

На питання про фінансування працівників міліції свідок не зміг відповісти. Він також заявив, що йому не відомо, чи отримували працівники міліції грошові кошти за перебування на Майдані.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Святошинському райсуді справі п'ятьох екс-беркутівців сьогодні допитали трьох свідків. На засідання прибули близько 13 осіб на підтримку обвинувачених.