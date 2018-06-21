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У суді продовжують досліджувати обставини загибелі активістів Євромайдану

НовиниНадзвичайні події    21.06.2018 - 16:18
Фото: суд (РБК-Украина)
Фото: суд (РБК-Украина)

Сторона захисту стверджує, що надані відеоматеріали не мають відношення до їхніх підзахисних

У Святошинському районному суді Києва сьогодні, 21 червня, на засіданні у справі проти п’ятьох екс-"беркутівців": Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури, Олега  Янішевського, обвинувачених у вбивствах активістів Революції гідності, дослідили епізод загибилі активіста Євромайдану Георгія Арутюняна. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.  

"Переходимо до дослідження відеоматеріалів по епізодам загибелі Максима Шимка та Георгія Арутюняна", - сказав суддя.

Так, на відео відображені обставини загибелі активістів Євромайдану.

Сторона захисту продовжує стверджувати, що надані відеоматеріали не мають відношення до їхніх підзахисних, оскільки у відеофайлі не видно облич. Разом з тим, потерпілі повністю підтвердили, що у матеріалах саме Максим Шимко та Георгій Арутюнян.

Зазначимо, Георгій Арутюнян загинув 20 лютого 2014 року. Як зазначається, куля ввійшла в лівий бік шиї та вийшла з правого плеча. Тіло загиблого було перенесено до Михайлівського Золотоверхого собору, згодом його разом з іншими загиблими рівнянами привезли у Рівне. 

"Сьогодні відеоматеріали поставлять всі крапки над "і". На відео ясно видно, хто загинув і від чого", - сказав прокурор по справі Симонов.

 

Фото: суд (РБК-Украина)

Нагадаємо, 7 червня відбулась презентація цифрової реконструкції розстрілів на Майдані 20 лютого 2014 року.

Адвокат Олександра Яценко повідомила, що платформу реконструкції розстрілів на Майдані можуть використати як доказ у справі екс-"беркутівців".

Суд дослідив обставини загибелі активіста Євромайдану Є підстави долучити до справи екс-"беркутівців" цифрову реконструкцію розстрілів на Майдані, - Горбатюк
Теги публікації: Беркут  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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