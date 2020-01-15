Справу Димінського передали СБУ

Справу українського бізнесмена, власника футбольного клубу "Карпати" Петра Димінського, який підозрюється у скоєнні смертельної ДТП, передали Службі безпеки України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали суду.

Згідно з матеріалами, 6 грудня 2019 року генеральний прокурор Руслан Рябошапка змінив підслідність справи. Зокрема, кримінальне провадження за підозрою Димінського у скоєнні ДТП з летальним результатом передано до Головного слідчого управління СБУ.

До цього розслідування велося управлінням Національної поліції у Львівській області. Причини зміни підслідності не вказані.

Відзначимо, на даний момент Димінський знаходиться у розшуку, щодо нього заочно обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Димінський може переховуватися на території Греції.

Бізнесмен є підозрюваним у справі про загибель жінки в результаті смертельної ДТП. Йдеться про інцидент в серпні 2017 року у Львівській області. Брат загиблої стверджував, що за кермом був саме бізнесмен, хоча провину на себе брав його охоронець.