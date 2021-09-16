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Справа "диверсантів": адвокат заявив про тортури щодо затриманого 3 вересня кримського татарина

Автор: Инна Собора

Відразу після затримання 3 вересня до кримського татарина Асана Ахтемова застосовувалися тортури електричним струмом і психологічне насильство. Їх метою було "вибити" у Ахметова визнання в злочині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву адвоката Айдера Азаматова "Кримській правозахисній групі".

Крім того, за словами адвоката, до Ахтемова в умовах СІЗО не надають медичну допомогу.

"Під час нашої зустрічі мій підзахисний Асан Ахтемов розповів мені, що відчуває сильні болі зліва в області ребер, а також не може оговтатися з моменту затримання. Під час слідчих дій Асан просив співробітників ФСБ викликати йому швидку, на третій день - десятого вересня в будівлю ФСБ Асану викликали швидку допомогу, за словами Асана йому зробили укол знеболюючого", - розповів Азаматов.

У СІЗО Ахтемов просив надати медичну допомогу, до камери підійшов фельдшер, опитав його через двері і пішов.

"Крім того Асан відчуває напади задухи, уві сні він починає задихатися, співкамерники його будять вночі під час таких нападів", - розповів адвокат.

Нагадаємо, 3 і 4 вересня в ході масових обшуків в окупованому Криму, що пройшли в будинках кримських татар були затримано 5 кримських татар. Серед них Ельдар Одаманов, Наріман Джелялов, Азіз Ахтемов, Асан Ахтемов і Шевкет Усеїнов.

Їх підозрюють у "диверсії на газопроводі". За це кримські татари можуть отримати від 12 до 15 років в'язниці.

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