Справа "диверсантів": адвокат заявив про тортури щодо затриманого 3 вересня кримського татарина

Крім того, за словами адвоката, до Ахтемова в умовах СІЗО не надають медичну допомогу.

"Під час нашої зустрічі мій підзахисний Асан Ахтемов розповів мені, що відчуває сильні болі зліва в області ребер, а також не може оговтатися з моменту затримання. Під час слідчих дій Асан просив співробітників ФСБ викликати йому швидку, на третій день - десятого вересня в будівлю ФСБ Асану викликали швидку допомогу, за словами Асана йому зробили укол знеболюючого", - розповів Азаматов.

У СІЗО Ахтемов просив надати медичну допомогу, до камери підійшов фельдшер, опитав його через двері і пішов.

"Крім того Асан відчуває напади задухи, уві сні він починає задихатися, співкамерники його будять вночі під час таких нападів", - розповів адвокат.