Дело "диверсантов": адвокат заявил о пытках задержанного 3 сентября крымского татарина

Кроме того, по словам адвоката, к Ахтемову в условиях СИЗО не оказывают медпомощь.

"Во время нашей встречи мой подзащитный Асан Ахтемов рассказал мне, что испытывает сильные боли слева в области ребер, а также не может оправляться с момента задержания. Во время следственных действий Асан просил сотрудников ФСБ вызвать ему скорую, на третий день - десятого сентября в здание ФСБ Асану вызывали скорую помощь, по словам Асана ему поставили укол обезболивающего", - рассказал Азаматов.

В СИЗО Ахтемов просил оказать медпомощь, к камере подошел фельдшер, опросил его через дверь и ушел.

"Кроме того Асан испытывает приступы удушья, во сне он начинает задыхаться, сокамерники его будят ночью во время таких приступов", - рассказал адвокат.