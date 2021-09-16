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Дело "диверсантов": адвокат заявил о пытках задержанного 3 сентября крымского татарина

Автор: Инна Собора

Сразу после задержания 3 сентября к крымскому татарину Асану Ахтемову применялись пытки электрическим током и психологическое насилие. Их целью было "выбить" у Ахметова признание в преступлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление адвоката Айдера Азаматова "Крымской правозащитной группе".

Кроме того, по словам адвоката, к Ахтемову в условиях СИЗО не оказывают медпомощь.

"Во время нашей встречи мой подзащитный Асан Ахтемов рассказал мне, что испытывает сильные боли слева в области ребер, а также не может оправляться с момента задержания. Во время следственных действий Асан просил сотрудников ФСБ вызвать ему скорую, на третий день - десятого сентября в здание ФСБ Асану вызывали скорую помощь, по словам Асана ему поставили укол обезболивающего", - рассказал Азаматов.

В СИЗО Ахтемов просил оказать медпомощь, к камере подошел фельдшер, опросил его через дверь и ушел.

"Кроме того Асан испытывает приступы удушья, во сне он начинает задыхаться, сокамерники его будят ночью во время таких приступов", - рассказал адвокат.

Напомним, 3 и 4 сентября в ходе массовых обысков в оккупированном Крыму, прошедших в домах крымских татар были задержаны 5 крымских татар. Среди них Эльдар Одаманов, Нариман Джелялов, Азиз Ахтемов, Асан Ахтемов и Шевкет Усеинов.

Их подозревают в "диверсии на газопроводе". За это крымские татары могут получить от 12 до 15 лет тюрьмы.

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