Справа Бахматюка: ВАКС прийняв два суперечливих рішення

Слідчий суддя ВАКС відмовив прокуратурі в обранні запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою екс-голови правління VAB банку Дениса Мальцева. Таким чином перша інстанція Вищого антикорупційного суду України ухвалила рішення, що повністю протилежне недавнім рішенням Апеляційної палати ВАКС про обрання запобіжного заходу колишньому власнику VAB банку, акціонеру групи компаній "Укрлендфармінг" Олегу Бахматюку.

Про це повідомляє прес-служба "Укрлендфармінгу".

"Рішення по мені вважаю об'єктивним, адже жодних законних підстав для заочного арешту не було - я не перебуваю в міжнародному розшуку і не ховаюся від слідства. Між тим попереднє рішення щодо акціонера банку Олега Бахматюка свідчить про одне: є судді, які орієнтуються на закон, і є, на жаль, судді, які приймають рішення, орієнтуючись на інтереси певних осіб", - прокоментував рішення суду колишній голова правління VAB банку Денис Мальцев.

Раніше акціонер банку Олег Бахматюк заявляв, що директор НАБУ Артем Ситник особисто їздив у ВАКС і, де-факто, втручався в процес.

"Прямим доказом цього є те, що в ідентичних справах тієї ж Апеляційної палати ВАКС, наприклад, у справі Клименко і по справі Клюєва, ухвалили протилежне рішення і відмовили в застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Сьогоднішнє рішення щодо Дениса Мальцева є ще одним підтвердженням моїх слів про упередженість і заангажованість деяких учасників процесу. Цей абсурд, причиною якого є особиста помста директора НАБУ Артема Ситника, повинен нарешті припинитися", - заявив Бахматюк.

Нагадаємо, що 5 червня цього року Печерський районний суд Києва прийняв рішення, яким скасував як незаконну постанову Віталія Касько, колишнього заступника генпрокурора Рябошапки, про поновлення кримінальної справи проти Олега Бахматюка. Мова йде про постанову про відновлення кримінальної справи про рефінансування VAB банку, яке вже розслідувалася і було закрито рішенням судів через відсутність складу злочину.

Екс-голова правління VAB банку Денис Мальцев проходить по тій же справі, що і колишній власник банку Олег Бахматюк, і прокуратура подавала ідентичні позови в ВАКС про обрання запобіжного заходу.