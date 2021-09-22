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Делегацію Бразилії в ООН відправили на самоізоляцію через COVID-19

Автор: Артур Родивилов

Делегація Бразилії на Генасамблеї ООН пішла самоізоляцію після випадку зараження коронавірусом. Вона триватиме 14 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на StZ.

Генеральний секретар ООН не був у контакті з делегатом, у якого виявили коронавірус. В офісі організації додали, що контакти хворого були відстежені та ніхто з персоналу ООН не мав тісних контактів з хворим.

Раніше президент Бразилії Жаір Болсонару прибув на сесію Генасамблеї ООН в масці, яку він не носить у своїй країні навіть під час масових заходів.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Бразилії Марсело Кейрога отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Це сталося після того, як він супроводжував президента країни Жаіра Болсонаро на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку.

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Коронавірус