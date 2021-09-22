Делегацию Бразилии в ООН отправили на самоизоляцию из-за COVID-19

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на StZ .

Генеральный секретарь ООН не был в контакте с делегатом, у которого обнаружили коронавирус. В офисе организации добавили, что контакты больного были отслежены и никто из персонала ООН не имел тесных контактов з заболевшим.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару прибыл на сессию Генассамблеи ООН в маске, которую он не носит в своей стране даже во время массовых мероприятий.