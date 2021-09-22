Делегацию Бразилии в ООН отправили на самоизоляцию из-за COVID-19

Делегация Бразилии на Генассамблее ООН ушла самоизоляцию после случая заражения коронавирусом. Она продлится 14 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на StZ.
Генеральный секретарь ООН не был в контакте с делегатом, у которого обнаружили коронавирус. В офисе организации добавили, что контакты больного были отслежены и никто из персонала ООН не имел тесных контактов з заболевшим.
Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару прибыл на сессию Генассамблеи ООН в маске, которую он не носит в своей стране даже во время массовых мероприятий.
Напомним, министр здравоохранения Бразилии Марсело Кейрога получил положительный результат теста на коронавирус. Это произошло после того, как он сопровождал президента страны Жаира Болсонаро на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.