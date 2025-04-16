Признали ли у Трампа, что ошиблись насчет быстрого окончания войны: оценка эксперта

"Аппарат Госдепа это понимает, поэтому у них такое там противостояние с Уиткоффом (спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, - ред.). Я уверен, что Илона Маска и Уиткоффа скоро отстранят от Трампа. Сформировался аппарат, они видят риски. Рубио тоже все прекрасно понимает, что не все так просто, как думалось", - считает эксперт.





Он добавил, что США давали россиянам возможность выйти из войны с сохранением лица, но они этого не захотели. По мнению политтехнолога, Вашингтон в свою очередь оказался в ситуации, когда не может прекратить поддержку Украины.

"Они (россияне, - ред.) продолжают свою историю, даже с этим перемирием о прекращении поставок оружия Украине. В ЕС сказали, что этого не будет. Более того, США сказали, что этого не будет. Не все так просто. США поставлены в такое положение, что они вынуждены помогать, тем более, что появляются деньги. Вот попробуй сорви контакт на 50 млрд на закупку американского оружия", - подчеркнул Завгородний.