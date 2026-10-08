Делегации Украины и США обсудят "новые идеи и предложения по миру", - Axios

"Завтра в Майами состоится встреча посланников Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с представителями Украины для обсуждения "новых идей и предложений, которые американские переговорщики начали разрабатывать совместно с Россией и Украиной во время своего недавнего визита в регион"", - сказал журналисту источник в США.

Помимо этого, с американской стороны на встрече будут присутствовать представители Совбеза ООН и Министерства финансов США.

В свою очередь с украинской стороны будут глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия" глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, а также руководитель ОП Украины Кирилл Буданов.

Кроме того, Вашингтон пригласил на встречу советников по нацбезопасности Британии, Франции и Германии, а также представителей НАТО и ЕС.

Источник из США добавил, что стороны обсудят предложения по гарантиям безопасности для Украины, план послевоенного процветания и другие аспекты войны.

"Все они нервничают из-за зимы. Это будет тяжелая зима, если война не прекратится. Поэтому США пытаются выступить посредниками между сторонами с целью создания единого предложения", - резюмировал источник из США.