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Делегации Украины и США обсудят "новые идеи и предложения по миру", - Axios

23:35 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)

Уже завтра в Майами состоится встреча делегаций Украины и США по поводу мирного урегулирования войны. Стороны обсудят новые идеи и предложения по достижению мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост журналиста Axios Барака Равида в соцсети Х.

"Завтра в Майами состоится встреча посланников Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с представителями Украины для обсуждения "новых идей и предложений, которые американские переговорщики начали разрабатывать совместно с Россией и Украиной во время своего недавнего визита в регион"", - сказал журналисту источник в США.

Помимо этого, с американской стороны на встрече будут присутствовать представители Совбеза ООН и Министерства финансов США.

В свою очередь с украинской стороны будут глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия" глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, а также руководитель ОП Украины Кирилл Буданов.

Кроме того, Вашингтон пригласил на встречу советников по нацбезопасности Британии, Франции и Германии, а также представителей НАТО и ЕС.

Источник из США добавил, что стороны обсудят предложения по гарантиям безопасности для Украины, план послевоенного процветания и другие аспекты войны.

"Все они нервничают из-за зимы. Это будет тяжелая зима, если война не прекратится. Поэтому США пытаются выступить посредниками между сторонами с целью создания единого предложения", - резюмировал источник из США.

Что еще известно

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что 9 и 10 октября в США будут переговоры делегации Украины с американскими представителями. По его словам, украинская стороны будет призывать усилить давление на Россию.

Также РБК-Украина писало, что украинская делегация проведет встречи в США, где обсудит активизацию дипломатии и возможность подготовки трехсторонних переговоров с Россией.

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