Делегация Украины отправилась в Абу-Даби: Умеров раскрыл детали предстоящих переговоров

Умеров отметил, что параллельно в эти же дни в Абу-Даби будут находиться представители европейских государств, в частности, стран формата Е4 - Британии, Франции, Германии и Италии, а также делегаты от НАТО и Еврокомиссии. Украинская сторона проведет с ними отдельные встречи.

По словам главы СВР, для Украины принципиально важно сохранять тесную координацию со всеми ключевыми партнерами, обеспечивать согласованность позиций и совместное понимание дальнейших действий.

"Как определено президентом Владимиром Зеленским, делаем все, чтобы Европа была участницей дипломатического процесса", - подчеркнул Умеров.

Он отметил, что главной целью Украины на переговорах остается достижение мира, обеспечение гарантий безопасности и создание возможностей для послевоенного восстановления страны.

Отдельно глава СВР отметил активную роль и подготовительную работу спецпредставителей Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

Участие европейцев в переговорах

Politico пишет, что Европа отправит своих представителей на мирные переговоры по Украине в Абу-Даби. Кроме этого, по словам дипломатов, к процессу присоединятся советники национальной безопасности Франции, Германии и Британии.

В европейскую команду вошли ключевые чиновники. В частности, это руководитель аппарата Урсули фон дер Ляен в Еврокомиссии Бьорн Зайберт и главная советница по внешней политике председателя Евросовета Антониу Кошты Анна-Мария Бура.

В то же время один из представителей ЕС на условиях анонимности рассказал, что из-за деликатности подготовки самих европейцев непосредственно в комнате переговоров не будет.