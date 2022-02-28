Делегація України прибула на кордон Білорусі для участі в переговорах з РФ
Фото: учасник делегації України, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Українська делегація прибули в район білорусько-українського кордону для участі в переговорах з представниками Російської Федерації. Сторони обговорять негайне відведення російських військ з території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.
Так, до складу української делегації увійшли:
- голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія,
- міністр оборони України Олексій Резніков,
- радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк,
- голова делегації України в ТКГ Андрій Костін,
- народний депутат Рустем Умеров,
- заступник Міністра закордонних справ України Микола Точицький.
Україна наполягатиме на негайному припиненні вогню та відведенні російських військ з території України.
Нагадаємо, раніше МЗС Білорусі опублікувало місце проведення переговорів України і Росії.
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