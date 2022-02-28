Делегация Украины прибыла на границу Беларуси для участия в переговорах с РФ
Фото: участник делегации Украины, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Украинская делегация прибыли в район белорусско-украинской границы для участия в переговорах с представителями Российской Федерации. Стороны обсудят немедленный отвод российских войск с территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Так, в состав украинской делегации вошли:
- глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,
- министр обороны Украины Алексей Резников,
- советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк,
- глава делегации Украины в ТКГ Андрей Костин,
- народный депутат Рустем Умеров,
- заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.
Украина будет настаивать на немедленном прекращении огня и отводе российских войск с территории Украины.
Напомним, ранее МИД Беларуси опубликовал место проведения переговоров Украины и России.
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