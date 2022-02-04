Делегація США відвідає Євросоюз: обговорять протидію агресії Росії проти України

"Поїздка радника Шолле є продовженням великої дипломатичної роботи з нашими європейськими союзниками і партнерами на підтримку єдиного підходу до неспровокованого нарощування військової потужності Росії вздовж кордонів України і наших спільних зусиль, спрямованих на те, щоб спонукати Росію зробити вибір на користь дипломатії і деескалації", - йдеться в повідомленні.

Візит до Європи американської делегації розпочнеться з Болгарії. Тут Шолле планує зустрітися з членами нового уряду країни. На переговорах планується обговорити питання безпеки, енергетику і верховенство права.

У Румунії Шолле підтвердить важливість стратегічного американо-румунського партнерства для протидії загальним загрозам. Особливе місце на переговорах займе розгортання американських військ для захисту європейських союзників на тлі нарощування військ Росії на кордонах України.

Потім американська делегація відправиться в Брюссель. Тут пройдуть зустрічі з офіційними особами НАТО і Євросоюзу. Планується обговорити недавні дипломатичні контакти з Росією і спільні зусилля щодо стримування російської агресії проти України, включаючи готовність союзників і партнерів ввести проти Москви серйозні економічні санкції.