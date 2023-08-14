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Делегация Нигерии заявила, что хунта Нигера открыта для дипломатии, - Reuters

Фото: лидер мятежников в Нигере Омар Чиани (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Группа высокопоставленных нигерийских исламских ученых после встречи с представителями хунты в Ниамее заявили, что лидеры переворота готовы к переговорам о предотвращении конфликта с западноафриканским региональным блоком ECOWAS.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Исламские ученые встречали руководителем мятежников генералом Абдурахаманом Чиани  в течение нескольких часов.

В ходе беседы лидер хунты заявил, что Нигер и Нигерия "были не только соседями, но и братьями и сестрами, которые должны решать проблемы мирным путем".

Перед этим, в субботу, Чиани отправил делегацию в столицу Гвинеи Конакри, чтобы поблагодарить тамошних лидеров за их поддержку. Это, как отмечают обозреватели, может свидетельствовать о стремлении хунты укреплять союзы, поскольку она противостоит региональным и другим державам, передает AFP.

"Мы панафриканский народ. Когда у нашего народа возникают проблемы, мы всегда присутствуем, и всегда будем рядом", - заявил на встрече исполняющий обязанности президента Гвинеи Мамади Думбуйя.

Госпереворот в Нигере

В Нигере в конце июля охрана президента Базума взяла его в заложники, после чего объявила о свержении правительства. После этого руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани провозгласил себя новым лидером страны.

Страны Западной Африки (блок ECOWAS) 31 июля пригрозили бунтовщикам вторжением в случае, если те не отпустит президента за 7 дней. Однако хунта их условие не выполнила. По данным СМИ, в настоящее время 4 страны Африки готовы направить для интервенции в Нигер 25 тысяч своих солдат.

Военные Нигера заявили в разговоре с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд во время ее визита в страну, что убьют захваченного в заложники президента Базума, если соседние страны попытаются осуществить военное вмешательство с целью восстановления его правления.

Западноафриканские лидеры 10 августа по итогам встречи приказали активировать резервные силы для возможного использования против мятежников в Нигере.

Более подробно о государственном перевороте в Нигере можете узнать в материале РБК-Украина.

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Нигер