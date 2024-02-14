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Делегация конгрессменов США посетит Тайвань на следующей неделе, - FT

Фото: конгрессмены США посетят Тайвань на следующей неделе (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Председатель спецкомитета по Коммунистической партии Китая в Палате представителей Конгресса США Майк Галлахер вместе с делегацией конгрессменов планирует посетить Тайвань 21 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, делегация в составе семи человек встретится с Лаем Цинде. Как отмечает газета, в январе Галлахер заявил о планах посетить Тайвань в скором времени, однако отметил, что даты и сроки визита еще не определены.

В феврале 2023 года конгрессмен посещал на Тайвань с четырехдневным визитом. Он провел встречи с Цай Инвэнь, главой оборонного ведомства Цю Гочжэном, а также руководителями разведывательной службы Тайваня.

Что предшествовало

Недавно на Тайване состоялись президентские выборы. Лидерство получил прозападный кандидат Лай Цинде из правящей Демократической прогрессивной партии.

22 января Минобороны Тайваня обнаружило еще шесть китайских воздушных шаров, летевших над Тайваньским проливом. Один из них пересек остров.

Вооруженные силы Китая разместили четыре боевых корабля в акватории вокруг острова Тайвань. Таким образом Пекин рассчитывает оказать давление на администрацию Тайбэя в мирное время. На этом фоне правительство Тайваня выразило возмущение изменением Китаем "в одностороннем порядке" маршрута полета вблизи срединной линии в Тайваньском проливе.

 

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