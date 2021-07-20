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Делегація Данії на чолі з послом в Україні відвідала зону ООС

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Донбас, Вівторок 20 липня 2021 14:49
Делегація Данії на чолі з послом в Україні відвідала зону ООС Фото: делегація з Данії відвідала Донбас (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Район проведення операції Об'єднаних сил відвідала делегація з Данії. Її очолював посол Королівства в Україні Оле Єгберг Міккельсен. Вони відвідали КПВВ Золоте, побували на спостережному пункті ЗСУ та зустрілися з українськими військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Операції Об'єднаних сил (ООС).

"19-20 липня делегація Королівства Данії на чолі з Надзвичайним і Повноважним послом Оле Егберг Міккельсен відвідала район дії Об'єднаних Сил", - йдеться в повідомленні.

19 липня данські дипломати відвідали контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Золоте", побували на командно-спостережному пункті Збройних сил України та зустрілися з Командувачем об'єднаних сил генерал-майором Едуардом Москальовим.

Наступного дня, 20 липня, Данських дипломатів ознайомили з ситуацією в районі проведення ООС. Делегація також відвідала ділянки, де проводиться зачистка місцевості від вибухонебезпечних предметів. Українські військові розповіли їм про порушення режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків.

"Я дуже радий відвідати лінію розмежування і побачити все на власні очі. Це передова мирного життя, передова демократії. Ви охороняєте безпеку Європи, тому якщо ви в небезпеці, то ми теж не можемо бути в безпеці. Я дуже радий познайомитися з усіма вами, командирами і солдатами. Моя вам щира подяка за те, що ви робите ", - сказав після під час спілкування з українськими військовими.

Фото: делегація з Данії відвідала Донбас (facebook.com/pressjfo.news)

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