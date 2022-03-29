РФ на переговорах з Україною готова відмовитися від більшості вимог, крім НАТО, - FT

Невступ України до НАТО залишається основною вимогою Росії на переговорах про припинення вогню. Як стверджує видання Financial Times, про "денацифікацію", що офіційно заявлялося Москвою як мета при вторгненні - вже не йдеться, як і про багато інших минулих претензій до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал FT .

Зазначається, що РФ у переговорному процесі не виступатиме проти вступу України до Євросоюзу, якщо країна відмовиться від прагнення до членства в НАТО в обмін на гарантії безпеки. Про таку інформацію виданню розповіли чотири людини, знайомих з ходом переговорів, "на умовах анонімності, тому що питання ще не доопрацьоване".

Також Кремль продовжує наполягати на нерозміщенні на території України військових баз третіх країн, і вимагає гарантії, що наша країна не займатиметься розробкою ядерної зброї.

Після провалу бліцкригу та у зв'язку з "ув'язкою" військ РФ в Україні, в основному списку вимог Москви, висловлених раніше в ультимативній формі, вже немає пунктів про "демілітаризацію", "денацифікацію", а також у проекті угоди про припинення вогню нічого не говориться про гарантії статусу російської мови.

"Давид Арахамія, глава партії президента України Володимира Зеленського в парламенті і член переговорної команди Києва, сказав FT, що сторони близькі до угоди про гарантії безпеки та заявці України до ЄС, але закликав проявляти обережність щодо перспектив прориву", - пише видання.

Тут варто нагадати, що FT і раніше публікувала новини про нібито попередні домовленості на переговорному процесі у вигляді чернетки, які українська сторона спростовувала, заявляючи про "вкиди".