У справі заводу "Краян" суд дослідив всі 67 томів доказів

Наступне засідання призначене на 13 лютого

В Малиновском районном суде города Одессы сегодня, 12 февраля, с участием прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) состоялось очередное судебное заседание по делу Одесского городского головы и других лиц, которые обвиняются в завладении 185 млн гривен средств местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.

Как отмечается, по результатам заседания исследовано 66 томов и еще один - который содержал дополнительно открытые материалы.

Следующее судебное заседание, на котором запланировано исследовать вещественные доказательства, состоится в 10:00 13 февраля 2019 года.

Отметим, в сентябре 2016 мэрия Одессы приобрела у частной структуры здание, которое раньше принадлежало ГП "Завод "Краян", за 185 млн гривен. Сама структура в начале 2016 года приобрела здание на аукционе за 11,5 млн гривен, а полученные от мэрии деньги "продавец" пытался перечислить фиктивной компании, руководитель которой находится в зоне АТО.

В деле завода "Краян" фигурируют 8 человек, в частности, действующий мэр Одессы Геннадий Труханов, которому сейчас по решению суда избрана мера пресечения в виде личного поручительства.

Ранее НАБУ опубликовало инфографику выбранных мер фигурантам так называемого дела завода "Краян".