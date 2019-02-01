У справі заводу "Краян" суд дослідив 58 томів доказів

Наступне засідання призначено на 11 лютого

В Малиновском районном суде Одессы коллегией судей исследованы еще 4 тома доказательств в уголовном производстве в отношении Одесского городского головы и других лиц, которые обвиняются в завладении 185 млн гривен средств местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры на странице в Facebook.

Так, в течение недельного рассмотрения дела судом было исследовано 24 тома. В общем, по делу исследованы 58 из 66 томов материалов.

Следующее судебное заседание назначено на 10:00 час. 11 февраля 2019 года.

Отметим, в сентябре 2016 мэрия Одессы приобрела у частной структуры здание, которое раньше принадлежало ГП "Завод "Краян", за 185 млн гривен. Сама структура в начале 2016 года приобрела здание на аукционе за 11,5 млн гривен, а полученные от мэрии деньги "продавец" пытался перечислить фиктивной компании, руководитель которой находится в зоне АТО.

Ранее РБК-Украина писало, что НАБУ опубликовало инфографику избранных мер фигурантам так называемого дела завода "Краян".

В деле завода "Краян" фигурируют 8 человек, в частности, действующий мэр Одессы Геннадий Труханов, которому сейчас по решению суда избрана мера пресечения в виде личного поручительства. Кроме Труханова, суд отпустил на поруки и его заместителя Павла Вугельмана. Вместе с тем, прокуроры ходатайствовали об аресте Труханова и Вугельмана с альтернативой внесения залога в размере 50 и 30 млн гривен соответственно.