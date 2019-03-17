У справі про вибухи під Ічнею підозр не оголошували, - прокуратура

Причину детонації боєприпасів досі не встановлено

В Военной прокуратуре Черниговского гарнизона заявили, что в деле о взрывах под Ичней на складе боеприпасов в октябре 2018 года подозрения никому не объявлялись. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, в ответе на информационный запрос в прокуратуре сообщили, что продолжается расследование по статьям "диверсия" и "халатное отношение к военной службе".

"В ходе досудебного расследования причину детонации боеприпасов не установлено, отрабатываются основные следственные версии, продолжается проведение комплексной пожарно-технической, взрыво-технической, судебно-химической, безопасности жизнедеятельности и военной экспертизы", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью 9 октября 2018 года на арсенале боеприпасов в Ичне (Черниговская область) произошел пожар. На складах находилось 69,5 тысяч тонн боеприпасов. В связи с ЧП жителей Ични и 30 близлежащих поселков эвакуировали.

После проведения расследования, военный прокурор центрального региона Украины Григорий Рябенко заявлял, что взрывы на складах с боеприпасами под Ичней произошли в результате диверсии.

РБК-Украина писало, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) будет контролировать состояние очищенной вокруг военного арсенала в Ични (Черниговская область) территории в течение 2019 года.