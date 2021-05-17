У справі "Сканія Україна" новий склад суду

У судовому процесі за апеляційною скаргою постачальника шведських вантажівок "Сканія Україна" проти рішення суду першої інстанції на користь української компанії "Журавлина" замінили суддівський склад.

Про це повідомляють адвокати, що представляють інтереси "Сканія Україна".

Згідно з витягом з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями, апеляційна скарга перебувала в колегії суддів у складі головуючого судді Ткаченко Б.О., суддів: Ходаковська І.П., Євсіков О.О.

"Розпорядженням керівника апарату від 28.04.2021 у зв'язку з перебуванням судді Ткаченко Б.О. на лікарняному справу № 918/914/19 передано головуючому судді Коробенко Г.П., судді: Кравчук Г.О., Козир Т.П.", - йдеться в тексті постанови.

Разом з тим вже визначена і дата наступного судового засідання.

Сам розгляд апеляційної скарги "Сканія Україна" на рішення Господарського суду Київської області призначено на 18 травня в приміщенні Північного апеляційного господарського суду.

Нагадаємо, судові процеси між постачальником Шведських вантажівок Scania і українським підприємством "Журавлина" тягнуться ось уже близько дев'яти років.

У жовтні 2020 року суддя Господарського суду Київської області Світлана Чонгова винесла рішення про стягнення з представництва "Сканія Україна" на користь компанії "Фірма" Журавлина" 123,9 млн грн, з яких 46,2 млн грн - як агентська винагорода.

Однак, за словами адвокатів, угода про майстерню не містила умов ексклюзивності, а "Журавлина" не надала доказів наявності упущеної вигоди. Іншими словами, суд прийняв рішення про стягнення 123 млн грн, посилаючись лише на самостійно складені компанією таблиці з переліком первинних бухгалтерських документів.

Водночас посол Королівства Швеції Тобіас Тіберг зазначив, що "ситуація навколо Scania не додає ентузіазму шведським інвесторам у питанні подальшого інвестування в Україну".

За словами посла, питання піднімалося з представниками української влади, які курирують інвестиції. Також проблему обговорювали на рівні спецкомісії Верховної Ради з питань захисту інвесторів, де отримали підтримку.