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У справі Шеремета оголосили обвинувальний акт

Автор: Олег Черниш

Прокуратура оголосила обвинувальний акт у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Однак слідство не встановило замовників і організаторів вбивства журналіста.

Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Згідно з обвинувальним актом, підсудні Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко та Яна Дугарь об'єдналися в злочинну групу і на замовлення невстановлених осіб вирішили вбити журналіста.

Слідство вважає, що Дугарь збирала інформацію про пересування журналіста, а Кузьменко та Антоненко заклали вибуховий пристрій під його машину.

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Всі обвинувачені заявили, що заперечують свою провину в цьому злочині.

Більш того, захист Антоненко попросила суд змінити йому запобіжний захід і відпустити з-під варти.

Справа розглядається судом присяжних.

Нагадаємо, 4 вересня суд відібрав присяжних для розгляду справи Шеремета. Всього на присяжних подавалися сім чоловік, але одна з претенденток Ганна Чупіна взяла самовідвід, а другий, медсестрі Інні Крамаренко, відмовили після заяви про те, що "медики не можуть бути вбивцями".

9 вересня суд визначив склад присяжних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. В результаті жеребкування їх розділили на основних і запасних.

Детальніше про те, як відбирали присяжних у справі Шеремета, читайте в репортажі РБК-Україна.

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Новини України обвинительный актПавло Шеремет