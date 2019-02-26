У справі про сепаратизм Медведчука призначили лінгвістичну експертизу

Фото: Віктор Медведчук (УНІАН)

У виступі Медведчука шукатимуть ознаки державної зради

Шевченківській районний суд ухвалив рішення провести лінгвістичну експертизу виступу Віктора Медведчука на з'їзді партії "Опозиційна платформа - За життя" 29 січня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ухвалу суду від 21 лютого.

Згідно з рішенням суду, проведення експертизи доручається експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз МВС та Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ.

Експерти повинні визначити, чи містяться у виступі Медведчука "публічні заклики до зміни меж території України", "публічні заклики до зміни меж державного кордону України", "публічні заклики до розпалювання національної чи релігійної ворожнечі", "способи реалізації дій, заклики до вчинення яких зазначено у даних виступах".

Експертиза призначена у кримінальному провадженні від 5 лютого 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 111 КК України (Державна зрада).

Нагадаємо, 5 лютого Генеральна прокуратура України відкрила провадження внесла відомості про вчинення Віктором Медведчуком кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.110 КК України та ч.1 ст.111 КК України.

Вказано, що глава організації "Український вибір - право народу" і глава політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук зробив заяву на партійному з’їзді 29 січня 2019 року у Києві, заявивши про необхідність утворення так названого "автономного регіону Донбас" з утворенням власного парламенту та уряду, а також про закріплення такого статусу в Конституції України.