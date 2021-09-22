У справі про замах на Шефіра є кілька версій. Але їх поки не називають

У справі про замаху на Сергія Шефіра розглядаються кілька версій. Але їх поки не будуть озвучувати, щоб не нашкодити слідству.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг керівника прокуратури Київської області Олексія Хоменка.

"В даний час відпрацьовується ряд версій. З урахуванням того, що триває огляд місця події, тривають оперативні заходи, я не можу озвучити ці версії, оскільки це зашкодить слідству", - зазначив Хоменко.

Він додав, що на місці злочину знаходиться керівництво всіх правоохоронних органів. Він також уточнив, що водій Шефіра після стрілянини самостійно доїхав до безпечної парковки, після чого вже викликали швидку і поліцію.