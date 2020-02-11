У справі про підпал авто львівської журналістки встановили замовника

У справі про підпал автомобіля львівської журналістки встановили замовника, пособника і підбурювача. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За версією слідства, в причетності до підпалу підозрюють раніше судимого жителя Львова, відомого в кримінальному світі організацією контрабандних схем та розкрадання палива Львівської залізниці. Крім того, до злочину може бути причетний працівник Франківського відділу поліції Львова, який підшукував виконавця і передавав йому гроші. Йому заочно повідомили про підозру та оголосили в розшук.

На сьогодні вирішується питання про обрання запобіжного заходу ймовірному замовнику. Попередня кваліфікація інциденту "умисне знищення або пошкодження майна журналіста".

Нагадаємо, в ніч на 30 січня у Львові підпалили автомобіль журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук.

На сьогодні у цій справі проходить 19-річний студент, якого відпустили під домашній арешт. Слідство підозрює, що він є виконавцем. Також відомо, що він є громадянином Молдови.