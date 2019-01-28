У справі Ноздровської можуть провести нове розслідування

Фото: Ірина Ноздровська (Facebook)

ТСК може сприяти проведенню нового розслідування

Тимчасова слідча комісія Верховної ради щодо нападів на активістів може сприяти початку нового досудового розслідування у провадженні щодо вбивства Ірини Ноздровської. Про це повідомив адвокат у справі Олександр Панченко під час засідання ТСК, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, адвокати порадились з експертами щодо ймовірної кількості осіб, які могли скоїти вбивство.

"Після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження чітко стало зрозуміло, що одна особа не могла здійснити вбивство. Проконсультувавшись зі спеціалістами, ми з’ясували, що там мало бути декілька осіб. Але на сьогоднішній день ми нічого зробити не можемо. Адже поліція начебто не бачить підстав для ініціювання нового досудового розслідування", - повідомив Панченко.

Адвокат також звернувся до ТСК з проханням сприяти проведенню розслідування.

"Самим паном Россошанським вказано інше місце не там, де здійснювалось вбивство. На сьогоднішній день він відмовляється у визнанні того, що він вбив цю особу. І використовує ці недоліки досудового розслідування для того, щоб в наступному уникнути кримінальної відповідальності. Ми зі своєї сторони просимо вас сприяти тому, щоб ми могли розслідувати встановлені факти, а також не дати можливості вийти на свободу винній особі", - додав він.

У свою чергу голова ТСК Борислав Береза зазначив, що адвокати мають направити звернення до комісії.

"Ви можете звернутись персонально до голови комісії щодо того, з якими питаннями ви хочете, щоб ми звернулись (із запитом, - ред.). Тоді ми чекаємо", - сказав Береза.

Як писало РБК-Україна раніше, Шевченківський районний суд Києва продовжив на два місяці арешт обвинуваченому у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської - Юрію Россошанському.

Нагадаємо, в Київській області 1 січня 2018 року в одній з річок правоохоронці знайшли тіло правозахисниці Ірини Ноздровської. Так, юрист кілька років вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку у вересні 2015 року на смерть збив Дмитро Россошанський - племінник районного судді. На момент ДТП він перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Додамо, в жовтні 2018-го адвокат сім'ї Ноздровської Панченко заявив, що не отримував повідомлення про призначення підготовчого засідання за обвинуваченням Юрія Россошанського.