У справі Микитася та Аллерова з'явився ще один підозрюваний

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру колишньому заступнику президента державної корпорації по справі колишнього народного депутата Максима Микитася про заволодіння майном Національної гвардії в Києві. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Повідомляється, що нового фігуранта справи звинувачують у пособництві в заволодінні майном Нацгвардії. На даний момент вирішує питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

"Дії посадовця кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Оскільки зазначена особа є чинним адвокатом, повідомлення про підозру підписав Генеральний прокурор", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, колишнього народного депутата Максим Микитась підозрюють у змові з колишнім командувачем Національної гвардії Юрієм Аллегровим і організації корупційної схеми заволодіння нерухомістю в Києві. 4 жовтня Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обрав запобіжний захід Микитасю у вигляді застави в сумі 5,5 млн гривень.

В кінці жовтня Микитась вийшов з СІЗО під заставу в 80 млн гривень. На нього наділи електронний браслет. 20 січня прикордонники зняли з літака екс-нардепа Микитася при спробі покинути Україну.