У справі про квартири Нацгвардії з'явився новий підозрюваний

Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру ще одному фігуранту справи про обмін квартир Національної гвардії України. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Про підозру було повідомлено у четвер, 18 липня.

"18 липня 2019 року виконавчому директору компанії-забудовника повідомлено про підозру в організації схеми з заволодіння майном Національної гвардії на 81,64 млн грн. Дії посадовця кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що на момент вчинення злочину підозрюваний обіймав посаду заступника голови правління з будівництва державної компанії, а фактично, як з’ясувало слідство, керував господарською діяльністю низки приватних компаній, що реалізовували проекти з будівництва в Києві, один із яких став приводом для розслідування детективів Нацбюро.

За даними слідства, у 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (в подальшому реорганізовано в НГУ) та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

Проте згодом, у 2016-2017 рр., сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Червоний хутір"). При цьому вартість цих квартир, як встановила проведена у межах досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати НГУ на старті домовленостей.

Нагадаємо, САП оскаржила рішення суду про запобіжні заходи підозрюваним у справі про обмін квартир Національної гвардії. Зокрема, двом підозрюваним було обрано запобіжний захід у вигляді застави розміром 2 млн і 1,5 млн грн відповідно. При цьому детективи НАБУ просили суд арештувати їх з можливістю внесення застави в розмірі 75 млн грн і 7 млн грн відповідно.

Як писало РБК-Україна, Солом'янський райсуд Києва обрав колишньому командувачу Національної гвардії Юрію Аллерову запобіжний захід. Розмір застави визначили в межах 4 млн 802 тис. 500 гривень. Однак через три дні цю заставу вже заплатили, а екс-командувач НГУ вийшов з ізолятора тимчасового утримання.