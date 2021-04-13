RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У справі про корупцію в "Укравтодорі" з'явився новий підозрюваний

Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці повідомили про підозру новому фігуранту справи про корупцію в "Укравтодорі". Підозру оголосили бенефіціару групи компаній зі сфері дорожнього господарства.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро України.

Слідство вважає, що підозрюваний особисто та через підконтрольних йому осіб давав хабарі керівництву "Укравтодору" в обмін на "лояльність" до його компаній. Упродовж 2017-2019 років підозрюваний надав посадовцям держструктури 575 тисяч доларів та 70 тисяч євро.

"Зі свого боку колишній очільник "Укравтодору" сприяв компаніям підозрюваного в продовженні строку дії контракту з виконання робіт на окремих ділянках дороги М-05 Київ-Одеса. Крім того, керівник "Укравтодору" "не помітив" порушення графіку виконання робіт компанією підозрюваного, що дозволило уникнути сплати понад 9 млн євро штрафу", - розповіли в НАБУ.

Нагадаємо, у корупції в "Укравтодорі" підозрюють колишнього керівника Славоміра Новака. Прокуратура Польщі звинувачує його у керівництві організованою злочинною групою, яка отримувала вигоду від корупції.

Новака також підозрюють у підбурюванні лікаря у Варшаві в наданні медичних довідок, за допомогою яких він планував виправдати свою відсутність на роботі в Україні. Також Офіс генпрокурора України направив до Польщі ще одну підозру у справі Новака.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України коррупцияУкравтодорНАБУподозрение
Читайте також
Суд у Польщі вирішив не продовжувати арешт екс-голови Укравтодору
В "Укравтодорі" розповіли про 5 новацій, які мають реформувати дорожню галузь
Прогноз погоди