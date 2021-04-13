У справі про корупцію в "Укравтодорі" з'явився новий підозрюваний

Правоохоронці повідомили про підозру новому фігуранту справи про корупцію в "Укравтодорі" . Підозру оголосили бенефіціару групи компаній зі сфері дорожнього господарства.

Слідство вважає, що підозрюваний особисто та через підконтрольних йому осіб давав хабарі керівництву "Укравтодору" в обмін на "лояльність" до його компаній. Упродовж 2017-2019 років підозрюваний надав посадовцям держструктури 575 тисяч доларів та 70 тисяч євро.

"Зі свого боку колишній очільник "Укравтодору" сприяв компаніям підозрюваного в продовженні строку дії контракту з виконання робіт на окремих ділянках дороги М-05 Київ-Одеса. Крім того, керівник "Укравтодору" "не помітив" порушення графіку виконання робіт компанією підозрюваного, що дозволило уникнути сплати понад 9 млн євро штрафу", - розповіли в НАБУ.