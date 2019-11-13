У справі розкрадання 1,2 млрд гривень кредиту Нацбанку оголосили ще дві підозри

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили фактичному власнику та екс-голові правління "VAB Банку" про підозру у заволодінні 1,2 млрд грн кредиту, наданого Національним банком України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Зазначається, що оскільки місцезнаходження цих осіб наразі не встановлено, вручення письмових повідомлень про підозру здійснено у порядку, визначеному ст.135, 278 КПК України (надіслано поштою та вручено житлово-експлуатаційній організації за місцем реєстрації підозрюваних).

"Таким чином, коло підозрюваних у заволодінні стабілізаційним кредитом, наданим НБУ, зросло до 10: восьми особам, серед яких чинні та колишні посадовці НБУ, ПАТ "VAB Банку" та низки приватних компаній, афільованих із власниками "VAB Банку" про підозру повідомлено 11-12 листопада", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що в жовтні 2014 року "VAB Банк" звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна, який згодом отримав.

При цьому вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, завищили майже в 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку. Експертиза, проведена під час досудового розслідування, встановила, що, реальна вартість заставленої нерухомості становить 72,62 млн грн попри 1,8 млрд грн, заявлених "VAB Банком". Тим не менше, знаючи про завищену вартість заставного майна та відсутність усіх необхідних документів, службові особи НБУ надали 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту терміном на два роки. Його не повернули.

Раніше повдіомлялося, що до реалізації з заволодіння коштів НБУ можуть бути причетними понад 15 осіб.

РБК-Україна писало, що Вищий антикорупційний суд України заарештував на два місяці колишнього директора генерального департаменту банківського нагляду Національного банку Аллу Шульгу в справі про розкрадання 1,2 млрд гривень кредиту Нацбанку.