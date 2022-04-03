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Робіть все, що можете, щоб Україна перемогла, - Зеленський закликав українців про допомогу

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не потрібно сподіватися на те, що ворог просто так покине територію України. За свободу необхідно боротися, і кожен українець повинен внести свою лепту в перемогу нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу.

"Кожен і кожна з нас повинні продовжувати робити все, що можна на всіх напрямках. Для підтримки наших Збройних сил. Для збереження і розвитку економічної активності в Україні - наскільки це можливо. Для підтримки всіх наших громадян... Де б вони не були, ким би вони не були", - заявив глава держави.

Президент підкреслив, що необхідно бути уважним до людей, які зараз знаходяться біля вас, і підтримати їх теплими і втішними словами.

За словами Зеленського, кожен може внести свою лепту в перемогу. Хтось - зі зброєю в руках, хтось - на роботі, а хтось - теплим словом і допомогою в потрібний момент.

"Робіть все, що ви можете, щоб ми разом вистояли в цій війні за нашу свободу, за нашу незалежність. За те, щоб Україна жила. Завдяки такій щирій і постійній підтримці один одного, завдяки згуртованості і увазі ближнього, народи можуть пройти найскладніші випробування і вигнати ворога, який в рази більше", - додав президент.

Нагадаємо, Зеленський і Макрон провели телефонну розмову. Лідери країн обговорили переговори і гарантії безпеки.

Ми також писали про те, що Австралія відправить бронетехніку в Україну після запиту Зеленського.

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