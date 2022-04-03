Робіть все, що можете, щоб Україна перемогла, - Зеленський закликав українців про допомогу

"Кожен і кожна з нас повинні продовжувати робити все, що можна на всіх напрямках. Для підтримки наших Збройних сил. Для збереження і розвитку економічної активності в Україні - наскільки це можливо. Для підтримки всіх наших громадян... Де б вони не були, ким би вони не були", - заявив глава держави.

Президент підкреслив, що необхідно бути уважним до людей, які зараз знаходяться біля вас, і підтримати їх теплими і втішними словами.

За словами Зеленського, кожен може внести свою лепту в перемогу. Хтось - зі зброєю в руках, хтось - на роботі, а хтось - теплим словом і допомогою в потрібний момент.

"Робіть все, що ви можете, щоб ми разом вистояли в цій війні за нашу свободу, за нашу незалежність. За те, щоб Україна жила. Завдяки такій щирій і постійній підтримці один одного, завдяки згуртованості і увазі ближнього, народи можуть пройти найскладніші випробування і вигнати ворога, який в рази більше", - додав президент.