Що робити із зношеними купюрами. Податкова дала рекомендації ФОПам з касовими апаратами

Порядок дій

Відповідно до положень про ведення касових операцій, у національній валюті в Україні, після отримання від клієнтів у сплату за продукцію (товари, роботи, послуги) зношених банкнот/монет ФОПи, які використовують РРО/пРРО, мають:

не видавати такі банкноти/монети на здачу;

здати такі банкноти/монети разом із готівковою виручкою (готівкою) до обслуговчих банків.

У Державній податковій службі наголошують, що такі підприємці мають забезпечувати наявність у касі банкнот, обігової або розмінної монети для видачі здачі.

Але, за винятком тих номіналів монет або банкнот, карбування та випуск в обіг яких припинено НБУ з урахуванням бонусних програм лояльності або наявності пристроїв для приймання монет.

Як ФОПи мають заокруглювати суму покупки

Підприємці в разі прийняття Нацбанком рішення щодо припинення карбування та випуску в обіг певних номіналів монет зобов’язані здійснювати заокруглення загальної суми покупки у такому порядку:

сума, що закінчується від 1 до 4 копійок, заокруглюється в бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок;

сума, що закінчується від 5 до 9 копійок, заокруглюється в бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок.

Приймання готівки або видача здачі - як операції відображаються у РРО/пРРО

ФОПи мають реєструвати через РРО з використанням операцій службове внесення та службову видачу готівки з місця проведення розрахунків, якщо вони, безпосередньо, не пов’язані з проведенням розрахункових операцій.

Не проводиться через РРО видача готівки, не пов’язана з проведенням розрахунків, якщо вона здійснюється після виконання Z-звіту до реєстрації першої розрахункової операції або до виконання операції "службове внесення".

Тобто, розмінна монета, отримана з каси підприємства, або яка зберігається на місці проведення розрахунків РРО та/або ПРРО з попереднього дня, має проводитися через РРО та/або ПРРО за допомогою формування чеку "службове внесення".

А фактом підтвердження внесення суми до РРО або ПРРО, як розмінної монети є фіскальний звітний чек (Z-звіт), у якому відображається інформація про операцію "службове внесення".