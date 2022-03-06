Що робити, якщо зникло мовлення національних телеканалів: інструкція РНБО
Фото: у разі вимкнення телеканалів їх можна дивитися на Youtube (Віталій Носач, РБК-Україна)
Окупанти намагаються руйнувати телевізійні вежі. У Центрі протидії дезінформації при РНБО України надали інструкцію, що робити, якщо зникло мовлення національних телеканалів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО України.
Якщо зник доступ до ефірних каналів, у РНБО радять:
- Перемикайтесь на місцеві та регіональні телеканали у ваших областях. Там транслюють спільний проект - єдиний марафон "Ми сильні разом".
- Слухайте українське радіомовлення в інтернет-радіо radioplayer.ua (без тарифікації мобільних операторів і без завантаження додатка).
- Більшість українських телеканалів мають власні канали на Youtube.
- Українські телеканали розкодовані на супутнику, доступ до мовлення безкоштовний На платформі Sweet.TV відкрито доступ до шести національних телеканалів: "1+1", "Новий канал", ICTV, СТБ, "Україна", "Україна 24".
- Медіасервіс Megogo відкрив вільний доступ до каналів: "UA:Перший", "1+1", "ICTV", "УНІАН ТБ", "Україна 24", "5 канал", "24 канал", "Рада", "Інтер", BBC, World News.
- У бомбосховищах провайдер "Ланет" організовує закриті точки доступу до Інтернет.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.
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