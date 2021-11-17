У Києві виявили схему продажу підроблених ПЛР-тестів: клієнтів знаходили через Telegram

У Києві правоохоронці викрили схему продажу підроблених ПЛР-тестів на коронавірус через анонімний Telegram-канал. Клієнтами зловмисників стали понад 9 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, організатор продажу підроблених ПЛР-тестів на коронавірус створив фейковий сайт медустанови. Інтернет-сторінку він використовував для імітації справжності довідки за допомогою QR-коду.

Правоохоронці з'ясували, що тести генерувалися за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення. На даний час встановлено, що підробленими довідками скористалося понад 9000 осіб. Вони використовували як негативні результати аналізів для виїзду за кордон, так і позитивні - для оформлення лікарняних.

За місцем проживання організатора збуту підроблених ПЛР-тестів проведено обшук. У нього вилучили:

комп'ютерна техніка;

мобільні пристрої;

понад 9000 електронних підроблених документів;

чорнові записи по програмному забезпеченню.

В цей час сайт і Telegram-канал заблоковані. Вирішується питання про повідомлення підозри за фактами підробки документів (ч. 3 ст. 358 КК України).

Фото: у Києві виявили схему продажу підроблених ПЛР-тестів через Telegram (gp.gov.ua)