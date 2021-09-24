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Справи Майдану: екс-командира "Беркуту" підозрюють в організації теракту

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Україна, П'ятниця 24 вересня 2021 18:35
Справи Майдану: екс-командира "Беркуту" підозрюють в організації теракту Фото: екс-командир "Беркуту" отримав підозру по справі Майдану (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому командиру батальйону "Беркут" у справі про події під час Революції Гідності. Екс-командира "беркутівців" підозрюють в організації теракту та незаконному перешкоджанні акції протесту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Підозрюваний, виконуючи явно злочинний наказ керівництва МВС, організував вчинення підпорядкованими співробітниками теракту. Екс-правоохоронець забезпечив безпідставне і незаконне невибіркове застосування співробітниками "Беркуту" спеціальних засобів та вогнепальної зброї по мітингувальниках", - заявили в прокуратурі.

Дії підозрюваного призвели до вбивства 3 протестувальників, спричинення тяжких тілесних ушкоджень 14 особам, середньої тяжкості - 59, легких - 123, а також завдання фізичного болю трьом особам.

Екс-командиру "Беркуту" інкриміновано організацію терористичного акту та організацію незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Мова про акції протесту 18 лютого 2014 року у центральній частині Києва.

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Майдан Беркут
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