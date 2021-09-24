Дела Майдана: экс-командира "Беркута" подозревают в организации теракта
Правоохранители сообщили о подозрении бывшему командиру батальона "Беркут" по делу о событиях во время Революции Достоинства. Экс-командира "беркутовцев" подозревают в организации теракта и незаконном препятствовании акции протеста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
"Подозреваемый, выполняя явно преступный приказ руководства МВД, организовал совершение подчиненными сотрудниками теракта. Экс-правоохранитель обеспечил необоснованное и незаконное неизбирательное применение сотрудниками "Беркута" специальных средств и огнестрельного оружия по митингующим", - заявили в прокуратуре.
Действия подозреваемого привели к убийству 3 протестующих, причинение тяжких телесных повреждений 14 лицам, средней тяжести - 59, легких - 123, а также причинению физической боли трем лицам.
Экс-командиру "Беркута" инкриминировали организацию террористического акта и организации незаконного препятствования проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, умышленных убийств и законченных покушений на убийства, причинения умышленных тяжких телесных повреждений.
Речь об акциях протеста 18 февраля 2014 года в центральной части Киева.