Справи Майдану: судитимуть експравоохоронця, який переховував співробітників "чорної роти"

Згідно з даними слідства, підозрюваний брав участь в організації вивезення за межі столиці співробітників "чорної роти", задля їх уникнення кримінальної відповідальності за вчинення тяжких злочинів.

Також відомо, що 23 лютого 2014 року, експравоохоронець надавав беркутівцям окреме місце переховування в приміщенні одного з інститутів.

"Зранку наступного дня, за його сприяння, фінансування та під контролем працівники "чорної роти" Беркуту групами по 2-3 особи на таксі виїхали за межі м. Києва в напрямку м. Миколаєва, а частина з них надалі за межі України", - відзначає пресслужба.

Зокрема, зловмисник займався ліквідацією знарядь вчинення злочинів, а саме:

24 автоматів АКМС;

1 снайперської гвинтівки Драгунова;

3 рушниць "Форт-500";

1 рушниці "Форт-12";

Відомо, що частину знищенної зброї експравоохоронець втопив у річці Віта, а решту закопав на березі.