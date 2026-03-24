"Декретное" время и эксперименты СССР: как в Украине более века переводили часы

В ночь с субботы на воскресенье, 29 марта 2026 года, украинцы переведут часы на летнее время. В 03:00 стрелки нужно перевести на один час вперед, поэтому спать придется на час меньше.
РБК-Украина рассказывает, когда и почему начали переводить часы в Украине.
Большинство современных устройств - смартфоны, компьютеры и смарт-часы - изменят время автоматически. В то же время механические часы придется перевести вручную.
В Украине порядок перевода времени регулируется постановлением Кабинета министров "О порядке исчисления времени на территории Украины", принятым в 1996 году.
Такой график синхронизирован с большинством стран Европы, поэтому смена времени происходит одновременно, и разница во времени между Украиной и европейскими государствами остается стабильной в течение года.
История перевода часов на территории Украины началась еще в начале ХХ века. Первыми летнее время ввели Германия и Австро-Венгрия во время Первой мировой войны. Это решение непосредственно затронуло украинские земли, входившие в состав империи - Закарпатье, Галичину, Буковину и Волынь. Уже 30 апреля 1916 года там перевели стрелки на час вперед, а осенью - назад.
Впоследствии практика распространилась на другие страны: в 1918 году летнее время ввели в США, а в России - в 1917 году. В Украине же в период освободительной борьбы 1919 года также официально вводили сезонную смену времени - соответствующее решение действовало с апреля по сентябрь.
В советский период подход ко времени менялся. С 1930 года на территории СССР ввели так называемое "декретное" время - стрелки постоянно были смещены на один час вперед. А с 1981 года добавили еще и сезонный переход, в результате чего летом время опережало поясное уже на два часа.
После этого систему постепенно пересмотрели. В 1990 году "декретное" время на территории Украины отменили, а в последующие годы страна несколько раз меняла подход к сезонному переводу часов. Окончательно современную модель закрепили в 1996 году постановлением Кабинета министров.
С тех пор в Украине действует "киевское время" второго часового пояса с сезонным переводом стрелок.
Переход на летнее время имеет целью более эффективное использование светового дня. Благодаря этому люди могут раньше начинать активность, дольше работать при естественном освещении и меньше использовать электроэнергию.
В то же время критики отмечают, что такие изменения могут влиять на самочувствие людей, ведь организму нужно время, чтобы адаптироваться к новому режиму.
По исследованиям, на это может понадобиться до двух недель после перевода часов.
Идея менять время возникла еще в XVIII веке. В 1784 году Бенджамин Франклин предложил переводить часы для экономии свечей.
Практически впервые это реализовали в 1908 году в Великобритании - в королевском поместье Сандрингем по приказу короля Эдварда VII.
Позже летнее время начали активно внедрять во время Первой мировой войны для экономии ресурсов, а впоследствии оно распространилось во многих странах мира.
Напомним, дальнейшая судьба сезонного перевода времени зависит от решения президента Владимира Зеленского. Еще в 2024 году Верховная Рада поддержала законопроект №4201, который предусматривает отказ от перевода часов и переход на постоянное зимнее время (GMT+2). Впрочем, документ до сих пор не подписан, поэтому переход на летнее время в Украине пока остается в силе.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Постановление Кабинета министров Украины от 13.05.1996 №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины", wikipedia.org.