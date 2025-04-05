Декретные выплаты для ФОП. Сколько можно получить и как их начисляют

В Украине женщины-ФОПы имеют право на декретные выплаты, которые начисляются за счет средств Фонда социального страхования при условии уплаты ЕСВ. Сумма выплат зависит от официального дохода и рассчитывается по определенным критериям.

Как по законодательству платят декретные частным предпринимателям и как оформить такие выплаты, в комментарии РБК-Украина объясняет адвокат адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

Декретные выплаты ФОП: как рассчитать

Физические лица-предприниматели (ФОП), как и наемные работники, могут претендовать на выплаты в связи с беременностью и родами, так называемые декретные выплаты, говорит Елена Воронкова.

Главное условие для получения декретных выплат ФОП – наличие добровольного участия в общеобязательном государственном социальном страховании, что предусмотрено ст. 19 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании".

"Если женщины-ФОПы платили ЕСВ не менее чем за 6 месяцев в течение 12 месяцев перед оформлением декретных, то расчет декретных будет происходить из суммы дохода, с которого был уплачен ЕСВ. В 2025 году есть ограничения по минимальной сумме в день в размере 262,81 грн и максимальной суммы в размере 5256,24 грн", – объясняет она.

Будут ли выплаты тем, кто не платил ЕСВ

Декретные выплаты для женщин, зарегистрированных как субъекты предпринимательской деятельности, но которые воспользовались льготой и не платили ЕСВ во время действия военного положения, устанавливаются в размере 25 процентов от размера прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособного лица, в расчете на месяц.

Это предусмотрено пунктом 7 Порядка назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2001 г. № 1751. Такая сумма по состоянию на сегодня составляет 757 грн.

"Чтобы получить декретные ФЛП, который платил ЕСВ, нужно подать в территориальное отделение Пенсионного фонда Украины по месту регистрации ФОП заявление – расчет суммы декретных, номер банковского счета для получения выплат, листок нетрудоспособности, справку об уплате ЕСВ за 12 месяцев включительно с месяцем выхода в декрет. Кроме того, лучше иметь с собой паспорт, идентификационный номер, выписку из Единого государственного реестра и трудовую книжку", – приводит адвокат перечень необходимых документов.

Для получения декретных выплат ФОПу, который не платил ЕСВ, нужно подать такой же пакет документов, но в территориальное управление центра социальной защиты населения.