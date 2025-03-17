Вырастут ли налоги для ФОПов: что говорят в Минфине

Повышения налогов для ФОПов пока не будет, поскольку соответствующие меры Нацстратегии доходов не выполнены. В любом случае решение об изменениях будет принимать Верховная Рада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы Минфина.

"Анонимные Телеграмм каналы распространили информацию и кликбейтные заголовки, что Минфин уже планирует повышение налогов для ФОПов. Такая информация не соответствует действительности и имеет манипулятивный характер", - говорится в сообщении.

В то же время в пресс-службе подтвердили планы по изменению упрощенной системы налогообложения, о чем записано в Национальной стратегии доходов.

"Законодательные изменения относительно элементов упрощенной системы налогообложения начнут прорабатываться только после того, как будут выполнены предпосылки для такой реформы, - не ранее года, следующего за тем, в котором будут считаться выполненными меры по безопасности использования данных и доступа к информации об объеме и обороте средств налогоплательщиков на их счетах в банках", - говорится в заявлении.

В Минфине добавили, что законодательные изменения будут рассматриваться и приниматься Верховной Радой.

Повышение налогов для ФОПов

Кабинет министров в декабре 2023 года утвердил Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы, что было одним из обязательств украинской власти перед Международным валютным фондом.

Стратегия предусматривает, что вторая и третья группы для ФОПов будут объединены в одну, а ставки налога дохода будут дифференцированными. Эта шкала будет предусматривать минимальную ставку в размере 3% для торговой деятельности и содержать градацию ставок до 17% для ряда услуг.