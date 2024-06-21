Несколько европейских стран остались без электричества из-за рекордной жары

"Почти вся территория Черногории осталась без электричества из-за перебоев в сети", - сообщила местная сетевая компания CEDIS.

Столица Боснии и Герцеговины Сараево и города Баня-Лука и Мостар остались без электричества. Местные СМИ сообщили об отключении электроэнергии по всей стране.

Энергетическая компания Хорватии HEP заявила, что отключение электроэнергии в некоторых частях страны было вызвано "международными сбоями, затронувшими несколько стран".

Большая часть Адриатического побережья Хорватии осталась без электричества, сообщило государственное телевидение HRT. В сообщении говорится, что движение в прибрежном городе Сплит остановилось после того, как перестали работать светофоры. По всему городу были слышны сирены машин скорой помощи.

Албанская телекомпания Top Channel сообщила, что в ряде городов, включая столицу Тирану, пропало электричество. Она процитировала источники, сообщающие, что причиной отключения электроэнергии стала неисправность соединительной линии в Черногории.

Жара в Европе

Напомним, в Северном полушарии в 2024 году фиксируются рекордно высокие температуры. Страны Средиземноморья также пережили еще одну неделю резких высоких температур, которые способствовали лесным пожарам от Португалии до Греции и вдоль северного побережья Африки в Алжире. В Сербии метеорологи прогнозируют температуру около 40 градусов тепла на этой неделе, поскольку ветры из Северной Африки перенесли горячий фронт через Балканы.

Рекордные температуры последних дней стали причиной сотен, если не тысяч смертей в Азии и Европе. В Саудовской Аравии почти два миллиона паломников-мусульман завершают на этой неделе хадж в Большой мечети в Мекке. Однако, согласно сообщениям иностранных властей, сотни людей погибли во время путешествия из-за температуры выше 51 градуса.