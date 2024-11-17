Несколько дронов РФ во время атаки по Украине могли залететь в Молдову

Согласно публикации, компетентные органы отслеживали российскую атаку по Украине. В частности, пограничные патрули, которые находились в Валя-Пержей, Тудоре, Крокмазе и Олэнештах, зафиксировали взрывы в соседних с Молдовой районах.

"В Ларге Бричанского района заметили ракету на украинской стороне, а житель Грозницы сообщил, что видел два летательных аппарата, похожих на дроны, на высоте около 100 метров. Они исчезли из виду над Ротундой и Верхними Холохорами", - говорится в сообщении.

В то же время в правительстве Молдовы рассказали, что радары их страны не зафиксировали беспилотники. Также там отметили, что такие аппараты запускают на низкой высоте, чтобы радары Министерства обороны не могли их обнаружить.

"На территории Молдовы не зафиксировали падений летательных аппаратов, поэтому призываем всех сохранять спокойствие. Если вы заметите подозрительные объекты или летательные аппараты, немедленно сообщите об этом компетентным органам", - призвали в правительстве.