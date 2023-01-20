Деканоидзе: наплыв россиян - серьезная проблема для Грузии

Приезд 130 тысяч российских граждан представляет большую проблему для национальной безопасности Грузии. Из-за них растет не экономика, а цены на квартиры.

Об этом в интервью РБК-Украина сказала экс-глава Нацполиции Украины и соратница бывшего президента Грузии Хатия Деканоидзе.

По ее словам, согласно официальной статистике, в Грузии сейчас примерно 130 тысяч российских граждан. Первая волна была после 24 февраля, а вторая волна, - когда Путин объявил мобилизацию в сентябре.

"Для меня двух Россий не существует, и я не единственный такой человек в Грузии. Грузины считают наплыв российских граждан серьезной проблемой, вопросом национальной безопасности. Зависимость грузинской экономики от российской - тоже большая угроза", - сказала она.

По ее словам, рост экономки Грузии из-за россиян, о котором говорит премьер-министр Ираклий Гарибашвили, происходит только из-за того, что российские граждане "покупают много квартир в Грузии".