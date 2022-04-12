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Дефолт Росії очікується на початку травня, - Гетманцев

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Україна, Вівторок 12 квітня 2022 15:24
Дефолт Росії очікується на початку травня, - Гетманцев Фото: голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Дефолт Росії за зовнішніми зобов'язаннями це не питання сьогоднішнього дня. Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ради Данила Гетманцев очікує його за декілька тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заву Гетманцева в ефірі телемарафону.

"На жаль, сьогодні ми не можемо констатувати дефолт РФ. Є дефолт окремих російських компаній, наприклад залізниці. Але дефолт самої Росії ми очікуємо на початку травня, тоді, коли за зовнішніми своїми зобов'язаннями Росія не зможе сплачувати у іноземній валюті", - сказав він.

Гетманцев нагадав, що Росія намагається сплатити в рублях, що не відповідає умовам випуску цінних паперів.

"Тому, дефолт - це питання не сьогоднішнього дня, але за декілька тижнів ми будемо його констатувати", - додав він.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило рейтинги Росії в іноземній валюті до "вибіркового дефолту". Це сталося через збільшені ризики того, що Москва не зможе і не захоче виконати свої зобов'язання перед іноземними власниками боргу.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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