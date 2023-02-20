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Дефицита мощности в энергосистеме нет благодаря "зеленой" генерации, - "Укрэнерго"

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Понедельник 20 февраля 2023 18:16
Дефицита мощности в энергосистеме нет благодаря "зеленой" генерации, - "Укрэнерго" Фото: дефицита мощности в энергосистеме нет благодаря "зеленой" генерации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует и пока не прогнозируется, в том числе благодаря активной работе предприятий зеленой энергетики в течение светового дня

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

"Из-за благоприятных погодных условий и постепенного роста светового дня увеличилась работа электростанций по ВИЭ, мощности которых работают преимущественно в дневные часы", - сообщили в госкомпании.

Отмечается, что зеленые электростанции работают уже утром, частично участвуя в покрытии утреннего пика потребления.

"Импорт электроэнергии незначителен и приближается к нулевым значениям в результате стабилизации электроснабжения в стране", - уточнили в компании.

Напомним, ранее сообщалось, что инвесторы в "зеленую" энергетику призвали президента, народных депутатов и правительство спасти отрасль и как можно быстрее решить проблемы выплаты долгов и своевременности накапливавшихся в течение последних лет расчетов.

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