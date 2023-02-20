Дефіциту потужності в енергосистемі немає завдяки "зеленій" генерації, - "Укренерго"

Дефіцит потужності в енергосистемі України відсутній і наразі не прогнозується, зокрема й завдяки активній роботі підприємств зеленої енергетики протягом світлового дня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram .

"Через сприятливі погодні умови та поступове зростання світлового дня збільшилась робота електростанцій з ВДЕ, потужності яких працюють переважно у денні години", - повідомили в держкомпанії.

Зазначається, що наразі зелені електростанції працюють уже зранку, частково беручи участь у покритті ранкового піку споживання.

"Імпорт електроенергії незначний і наближається до нульових значень в результаті стабілізації електропостачання в країні", - уточнили в компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що інвестори в "зелену" енергетику закликали президента, народних депутатів та уряд врятувати галузь і якнайшвидше вирішити проблеми виплати боргів та своєчасності розрахунків, які накопичувались протягом останніх років.