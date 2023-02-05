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Как платить за свет без комиссии: в YASNO дали инструкцию

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Украина, Воскресенье 05 февраля 2023 11:01
Как платить за свет без комиссии: в YASNO дали инструкцию Фото: в YASNO рассказали, как сэкономить на комиссии при оплате счетов за свет (УНИАН)
Автор: Наталия Гурковская

Чтобы не тратить лишние деньги в качестве комиссии при оплате за электроэнергию, достаточно оплачивать квитанции онлайн. В таком случае комиссия не снимается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора YASNO Сергея Коваленко в Facebook.

"Польза от электронных счетов - не только в спасенных деревьях. Чтобы оплатить счет, не нужно ждать почтальона/курьера. Особенно сейчас, во время военного положения, когда ситуация такова, что бумажный счет может задержаться. Да и когда платите в личном кабинете или по ссылке с Viber/SMS, не начисляется комиссия", - рассказал он.

Способы оплаты за свет без комиссии

  • в личном кабинете. Для этого на странице, которая открывается после входа в кабинет, необходимо нажать "Выбрать электронный счет";
  • на сайте YASNO функцией "Заказать электронный счет на Viber". После заполнения формы следует оставить отметку напротив "Я хочу ежемесячно получать электронные счета".

Как сообщалось, подавляющему большинству домов в Киеве выключают свет по графику, однако есть 3%, которым технически невозможно это сделать.

Напомним, украинцы могут получить компенсацию за уплату жилищно-коммунальных услуг. Это касается тех граждан, которые предоставили бесплатный приют переселенцам (ВПО).

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